"Es un milagro": madre de Camila, sobreviviente de accidente en Omoa

Julissa Serrano, madre de la niña, expresó su sentir al saber que su hija sobrevivió al fatal accidente: "Me siento muy feliz y agradecida con Dios porque Él me ha permitido tener a mi hija después de ese terrible accidente"

Julissa Serrano mientras sostiene a su pequeña hijita Karla Camila Martínez Serrano.

 Fotografía: Cortesía TN5
Omoa, Cortés.

La madre de Karla Camila Martínez Serrano describió como “un milagro de Dios” el que ella haya sobrevivido al accidente ocurrido el lunes 13 de octubre en Omoa, Cortés, donde tres niños perdieron la vida.

Julissa Serrano, madre de la niña de 9 años, expresó su sentir al saber que su hija sobrevivió al fatal accidente: "Me siento muy feliz y agradecida con Dios porque Él me ha permitido tener a mi hija después de ese terrible accidente", dijo mientras abrazaba su pequeña hijita.

Según los diagnósticos médicos, la niña presenta una fractura en el cráneo y un hematoma en la cabeza; sin embargo, no fue necesario operarla, ya que su vida no corre peligro.

Serrano contó que el médico que atendió a Karla Camila todo este tiempo le dijo que “la niña es un milagro de Dios” y le aconsejó “que la cuidara mucho”.

Karla Camila cursa el quinto grado de primaria, quien permaneció por varios días en un centro hospitalario y fue dada de alta hasta este viernes 17 de octubre.

Los fallecidos en el accidente: Tres primitos

Las víctimas mortales de este trágico suceso son los primitos Jefferson Sebastián Serrano Mejía (de 8 años), quien murió en la escena, y su prima Daira Siloé López Serrano (de 9), cuyo fallecimiento se reportó horas más tarde en el hospital Mario Rivas, a donde fue trasladada con fuertes golpes, al no soportar cuatro paros cardiacos, informaron médicos que la atendieron

La noche del jueves 16 de octubre se confirmó la muerte de la tercera víctima del percance, se trata de la niña Eylin Serrano, alumna de tercer grado, quien falleció a causa de las graves heridas que sufrió en el accidente.

