Video: hombre intenta raptar a una joven desde su carro en el barrio El Porvenir

Una joven estudiante vivió momentos de terror la mañana de este jueves 16 de octubre en el barrio El Porvenir de Puerto Cortés, cuando un hombre intentó raptarla mientras se dirigía a su centro educativo.
El hecho ocurrió antes de las 7:00 a.m., en una calle de tierra cercana al campo conocido como El Arenal. De acuerdo con versiones de testigos y las cámaras de seguridad de una vivienda, el supuesto sospechoso, vestido de negro, intentó forzar a la joven a subir a un vehículo tipo Ford Escape, color azul.
La víctima logró forcejear y escapar del agresor, refugiándose en una vivienda cercana donde los vecinos le brindaron ayuda inmediata.
Tras conocerse la noticia, pobladores del sector siguieron el rastro del vehículo y del hombre implicado. En los videos que circularon en redes sociales se observa cómo el individuo abandona el automóvil y huye a pie.
Las autoridades locales aún no han informado si el sospechoso fue detenido ni han revelado mayores detalles sobre la investigación. La Policía Nacional y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se encuentran recabando evidencia, incluyendo los videos de vigilancia del área.
Vecinos del barrio expresaron preocupación y solicitaron mayor presencia policial en la zona.