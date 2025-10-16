Video: hombre intenta raptar a una joven desde su carro en el barrio El Porvenir

Puerto Cortés, Honduras.

Una joven estudiante vivió momentos de terror la mañana de este jueves 16 de octubre en el barrio El Porvenir de Puerto Cortés, cuando un hombre intentó raptarla mientras se dirigía a su centro educativo.

El hecho ocurrió antes de las 7:00 a.m., en una calle de tierra cercana al campo conocido como El Arenal. De acuerdo con versiones de testigos y las cámaras de seguridad de una vivienda, el supuesto sospechoso, vestido de negro, intentó forzar a la joven a subir a un vehículo tipo Ford Escape, color azul.