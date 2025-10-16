“Acababa de poner un negocio”: así fue la trágica muerte de mujer en el bordo de El Limonar

Una mujer identificada como Clardy Walkiria Yanes, de 34 años, fue encontrada sin vida la tarde del 15 de octubre en una calle desolada que conecta con el desvío hacia la residencial El Limonar, en el norte del país.
Según informaron las autoridades policiales, el hallazgo se produjo tras recibir la llamada de un vecino de la zona que alertaba sobre la presencia de una persona sin vida en el lugar.
Al llegar, los agentes confirmaron que se trataba de una mujer y procedieron a acordonar la escena mientras esperaban la llegada de equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de Medicina Forense.
Fuentes policiales indicaron de manera preliminar que la víctima tenía una bolsa plástica cubriendo su cabeza, y que habría sido trasladada al sitio tras ser asesinada en otro lugar.
Yanes vestía un short negro y una blusa de rayas blancas y negras. El hallazgo del cuerpo conmocionó a la comunidad de El Limonar.
Vecinos del sector, que prefirieron no ser identificados, contaron que la mujer había inaugurado recientemente un pequeño negocio, y expresaron consternación por lo ocurrido.
Según el informe preliminar, la mujer tenía tatuajes en los brazos y fue identificada gracias a ellos.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el posible móvil del crimen ni sobre sospechosos vinculados al hecho. La DPI mantiene abierta la investigación para esclarecer el caso.