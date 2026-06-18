“Es una herida en el corazón”: El desgarrador relato del pastor evangélico y padre de policía que murió en accidente en la CA-5

Danlí

El padre de Yorbic Adony Vallecillo, una de las siete víctimas mortales del accidente vial registrado ayer en la carretera CA-5, llegó a la Unidad Metropolitana de Prevención Número 7 de Danlí, donde está el cuerpo de su hijo, y se manifestó sobre la tragedia que enluta a su familia.

El conternado padre, quien es pastor evangélico, expresó el vacío que deja la partida de su vástago. "Para nosotros es muy duro, muy difícil aceptar esta realidad; aquí solo el Señor nos puede fortalecer, es el único. Es una herida en el corazón”, manifestó con la voz entrecortada.

El uniformado, originario de la comunidad de Buena Vista, en el municipio de El Porvenir, Francisco Morazán, era el segundo de cinco hermanos y apenas sumaba ocho meses de pertenecer a la institución policial.

“Mi alegría y contentamiento es que él se fue con el Señor”, afirmó el progenitor, encontrando un refugio espiritual en medio de la pesadilla que hoy vive su familia.