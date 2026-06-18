“Es una herida en el corazón”: El desgarrador relato del pastor evangélico y padre de policía que murió en accidente en la CA-5

El padre de Yorbic Adony Vallecillo, una de las siete víctimas mortales del accidente vial registrado ayer en la carretera CA-5, llegó a la Unidad Metropolitana de Prevención Número 7 de Danlí, donde está el cuerpo de su hijo, y se manifestó sobre la tragedia que enluta a su familia.
El conternado padre, quien es pastor evangélico, expresó el vacío que deja la partida de su vástago. "Para nosotros es muy duro, muy difícil aceptar esta realidad; aquí solo el Señor nos puede fortalecer, es el único. Es una herida en el corazón”, manifestó con la voz entrecortada.
El uniformado, originario de la comunidad de Buena Vista, en el municipio de El Porvenir, Francisco Morazán, era el segundo de cinco hermanos y apenas sumaba ocho meses de pertenecer a la institución policial.
“Mi alegría y contentamiento es que él se fue con el Señor”, afirmó el progenitor, encontrando un refugio espiritual en medio de la pesadilla que hoy vive su familia.
Como ministro de la iglesia, el consternado padre relató el ambiente en el que creció el joven agente, destacando los valores que le inculcó desde la infancia. “Yo soy un pastor evangélico, he sabido criar a mis hijos en unidad y en armonía; mis hijos en este momento están completamente quebrantados”, describió al hablar del impacto que ha causado la noticia en sus hermanos, quienes no asimilan la pérdida del agente policial.
Respecto al compromiso de su hijo con la seguridad del país, destacó que Vallecillo “se sentía bien, con mucha voluntad y con mucha responsabilidad” dentro de las filas policiales.
Asimismo, compartió una conversación que él y su hijo sostuvieron ayer, antes de la tragedia, la cual sellaba un pacto de fe. "Las últimas palabras que me dijo ayer fueron: 'Papi, cuando me paguen voy a comprar un bajo eléctrico para tocar en la iglesia'”, rememoró con profundo dolor.
El joven policía combinaba su servicio a la patria con su devoción espiritual, ya que era un miembro activo de una congregación cristiana. Su padre confirmó que, tras un tiempo de enfriamiento espiritual, Vallecillo había tomado una de las decisiones más importantes de su vida. “Hace poco se había reconciliado con el Señor”, concluyó el líder evangélico, mientras amigos y compañeros de su hijo lloraban sobre su féretro y el de las otras víctimas.