Cuerpo del niño Elvis Bautista no aparece a seis días después de ser "tragado" por un crique

San Pedro Sula, Honduras

Hoy (19 de septiembre) se cumplen seis días desde que el niño Elvis Eliú Bautista (11 años) fue arrastrado por una fuerte corriente de la quebrada La Primavera junto a un oficial de Policía.

Las autoridades y su familia siguen sin localizar su cuerpo, pese a intensas labores de búsqueda que se han extendido por varias zonas de San Pedro Sula, al norte de Honduras.

Equipos de rescate, bomberos, policías municipales y buzos certificados de la Base Naval han trabajado en pozas, criques y canales cercanos, entre ellos el crique de Cabañas y el sector de la colonia Jerusalén, donde se presume podría localizarse el cuerpo.

En este sexto día de búsqueda, autoridades incluyeron desde Tegucigalpa a dos perros de rastreo para intentar localizar a Elvis Eliú. Los caninos se integraron a los trabajos de rastreo junto a los equipos de rescate en los distintos cauces de agua afectados por la corriente.

El menor fue arrastrado por la corriente el domingo 14 de septiembre, mientras jugaba junto a otros niños. En el intento de rescate, el inspector de Policía Kevin Pérez Vargas perdió la vida al lanzarse al agua para salvarlo.