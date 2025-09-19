Cuerpo del niño Elvis Bautista no aparece a seis días después de ser "tragado" por un crique

Hoy (19 de septiembre) se cumplen seis días desde que el niño Elvis Eliú Bautista (11 años) fue arrastrado por una fuerte corriente de la quebrada La Primavera junto a un oficial de Policía.
Las autoridades y su familia siguen sin localizar su cuerpo, pese a intensas labores de búsqueda que se han extendido por varias zonas de San Pedro Sula, al norte de Honduras.
Equipos de rescate, bomberos, policías municipales y buzos certificados de la Base Naval han trabajado en pozas, criques y canales cercanos, entre ellos el crique de Cabañas y el sector de la colonia Jerusalén, donde se presume podría localizarse el cuerpo.
En este sexto día de búsqueda, autoridades incluyeron desde Tegucigalpa a dos perros de rastreo para intentar localizar a Elvis Eliú. Los caninos se integraron a los trabajos de rastreo junto a los equipos de rescate en los distintos cauces de agua afectados por la corriente.
El menor fue arrastrado por la corriente el domingo 14 de septiembre, mientras jugaba junto a otros niños. En el intento de rescate, el inspector de Policía Kevin Pérez Vargas perdió la vida al lanzarse al agua para salvarlo.
Revisan túnel
Un agente de Bomberos detalló que se han realizado minuciosas revisiones a lo largo de 4.2 kilómetros, desde el túnel donde desaparecieron el policía Kevin Pérez y el niño, hasta Cabañas, pero sin resultados.
Hasta el momento, las autoridades no descartan seguir ampliando las zonas de búsqueda hacia los canales menores, bordes del río Chamelecón y otros cauces conectados. La familia, por su parte, apela para que la búsqueda no se suspenda hasta que haya certeza.
"Sabemos que es imposible que esté vivo"
Wilmer Gutiérrez, padrastro de Elvis Eliú, manifestó que como familia esperan encontrar el cuerpo del niño, puesto que considera que "es imposible que él esté vivo".
“Es una agonía tremenda la que vivimos con mi esposa al no hallar el niño. Queremos recuperar su cuerpo para poder sepultarlo”, aseveró consternado mientras acompañaba a los rescatistas en el lugar donde buscan el cuerpecito del niño.
Por su parte, Keindy Guillén, madre de Elvis Bautista, pidió a las autoridades no bajar los brazos en la búsqueda de su hijo.