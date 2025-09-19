  1. Inicio
Este es el Cocodrilo que anda cerca de la zona donde buscan al pequeño Elvis Eliú

Bomberos alertaron de la presencia de reptiles en la zona de búsqueda y han pedido apoyo a los expertos para localizar sus cuevas o evitar ataques a rescatistas

La presencia de reptiles fue alertada por pobladores de la zona y confirmada por los Bomberos.

 Fotos LA PRENSA / Héctor Paz y Franklyn Muñoz
La familia del pequeño Elvis Eliú está resignada y ha dicho públicamente que no hay esperanzas de vida, pero que sí quieren recuperar el cuerpo del menor.

 Fotos LA PRENSA / Héctor Paz y Franklyn Muñoz
Día a día, Keindy, su esposo Wilmer Gutiérrez y los hermanitos de Elvis llegan a la 19 calle con la esperanza de hallar su cuerpo, sin embargo, a seis días de su desaparición, esto no sucede.

 Fotos LA PRENSA / Héctor Paz y Franklyn Muñoz
Esta es la zona en la que encontrado el oficial Kevin Pérez. La familia de Elvis Eliú cree que acá mismo está el cuerpo del menor. Esto queda en la 19 calle, 16 avenida. En el lugar se han hecho varias acciones, pero no se ha podido localizar el cuerpo.

 Fotos LA PRENSA / Héctor Paz y Franklyn Muñoz
Desde el domingo participan policías, bomberos, Fuerza Naval y los últimos en hacerlo fueron los caninos de las Fuerzas Armadas.

 Fotos tomadas de redes sociales
Uno de los dos perros del Primer Batallón Canino de la Policía Militar del Orden Público. Ellos son especialistas en localizar personas muertas.

 Fotos LA PRENSA / Héctor Paz y Franklyn Muñoz
El jueves 18 de septiembre, el teniente de los bomberos Gabriel Chacón indicó que una de las hipótesis que ellos manejan está relacionada con los cocodrilos.
"Llamamos a los técnicos del ICF para que vinieran al lugar y dieran las características del reptil, y ver si presenta alguna amenaza para la persona que está laborando acá", reconoció el teniente.
Los expertos del Instituto de Conservación Forestal ICF "hicieron la evaluación" tras darles "características del reptil que ha sido visto cerca de la zona", señaló.

 Fotos LA PRENSA / Héctor Paz y Franklyn Muñoz
Es justamente este el cocodrilo que ha sido visto en el sector. Está pequeño, pero no se descarta que haya más de ellos.
Una hipótesis que se maneja es que alguno de estos reptiles haya encontrado el cuerpo y luego lo haya encuevado.
Lo anterior toma fuerza debido a que el cuerpo del menos se ha buscado en todos lo desagües de San Pedro Sula.
Los familiares de Elvis Eliú han pedido a las autoridades no abandonar la búsqueda y las autoridades se han comprometido a que eso no va a pasar.

 Fotos LA PRENSA / Héctor Paz y Franklyn Muñoz
