Padrastro de Elvis Bautista: “Es una agonía tremenda (...) Sabemos que es imposible que esté vivo”

San Pedro Sula

A cinco días de su desaparición y tras una intensa búsqueda, el niño Elvis Eliú Bautista (de 11 años) sigue sin aparecer.

La tragedia que mantiene angustiada a la familia del pequeño Elvis empezó el domingo 14 de septiembre, luego de que fuera arrastrado por una repentina crecida de la quebrada La Primavera, en la zona alta de esta ciudad, cuando jugaba con cuatro amiguitos más. Junto al menor fue arrastrado el inspector de policía Kevin Pérez Vargas (de 32 años), quien se lanzó al agua para intentar salvarlo. Previo al incidente, el agente logró sacar del agua a otro niño.

Gabriel Chacón, jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos, indicó ayer que las labores no han cesado. Informó que, con el fin de tener una mejor cobertura, dos buzos de la Base Naval se unieron a los trabajos.

“Se han unido dos buzos certificados en búsqueda de la Naval para realizar de mejor manera la inspección en las pozas de agua que son un tanto profundas y en donde se sospechaba podría estar el cuerpo del niño; sin embargo, no se encontró nada, ni en el crique de Cabañas, donde hallamos el cuerpo del inspector, ni en esta zona en la 33 calle de la colonia Jerusalén”, dijo.

Añadió que se han realizado minuciosas revisiones por 4.2 kilómetros desde el túnel desde donde desapareció el policía y el niño hasta Cabañas, pero sin resultados.