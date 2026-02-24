A cárcel de Santa Rosa de Copán envían a presunto homicida de líder indígena

Santa Rosa de Copán, Honduras

La medida fue dictada luego de celebrarse la audiencia inicial en los juzgados de la zona, donde se resolvió auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Evin Noel Sales Ayala, quien tenía una orden de captura pendiente que fue ejecutada en las últimas horas. El imputado guardará prisión mientras continúa el proceso judicial en su contra.

Al centro penal de Santa Rosa de Copán fue remitido un presunto responsable del homicidio del líder indígena y defensor de derechos humanos Pablo Isabel Hernández Rivera, crimen ocurrido en enero de 2022 en el occidente del país.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, los hechos se remontan al domingo 9 de enero de 2022, en la aldea La Colorada, municipio de San Marcos Caiquín, departamento de Lempira. Según la acusación, en horas de la mañana Pablo Isabel Hernández Rivera se dirigía por un camino hacia el centro del municipio cuando fue interceptado por tres hombres, entre ellos Evin Noel Sales Ayala y José Isaí Melgar Cortez.

La Fiscalía sostiene que los sospechosos rodearon a la víctima para impedirle el paso y que, en ese momento, uno de los acusados habría sacado un arma de fuego y disparado en reiteradas ocasiones. Tras el ataque, los implicados huyeron con rumbo desconocido.

El levantamiento cadavérico se realizó ese mismo día en la aldea La Colorada. El informe forense preliminar estableció como causa de muerte traumatismo craneoencefálico abierto y trauma toracoabdominal provocado por arma de fuego, determinando manera de muerte homicida.

El Ministerio Público calificó los hechos como constitutivos del delito de asesinato, de conformidad con el artículo 193 del Código Penal, y atribuye a los imputados la participación a título de autores, según lo establecido en el artículo 25 del mismo cuerpo legal.

Pablo Isabel Hernández Rivera era reconocido como líder indígena, comunicador social y defensor de derechos humanos, por lo que su caso fue incorporado en la sección de muertes de personas pertenecientes a grupos vulnerables.

Las autoridades aseguran que continuarán las diligencias para esclarecer totalmente el crimen y deducir responsabilidades contra todos los involucrados.