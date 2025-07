Campesinos denuncian a policías: “ellos me venían siguiendo y me tiraron el carro”

San Pedro Sula

“Yo tuve un accidente en mi moto porque ellos me venían siguiendo y me tiraron el carro. Ya no aguantamos porque ellos llegan solo a molestar”, dijo Jimena Dubón.

Otra de las pobladoras contó que el domingo pasado policías la interceptaron cuando llegaba a su casa y le quisieron quitar su celular, pero al oponerse la golpearon.