Ataque armado en barrio Suyapa de Choluteca deja tres jóvenes heridos

Choluteca. Un ataque a balazos registrado la noche de ayer lunes dejó como saldo tres jóvenes gravemente heridos en el barrio Suyapa de la ciudad de Choluteca, zona sur de Honduras.

De acuerdo con los informes preliminares, las víctimas se encontraban en una de las calles del mencionado sector cuando fueron sorprendidas por pistoleros desconocidos que, sin mediar palabra, dispararon a quemarropa.

Entre las personas alcanzadas por las balas se identificó a Carmen María Izaguirre, Eric Aguilera y Óscar Josué Zavala.