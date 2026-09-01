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Ataque armado en barrio Suyapa de Choluteca deja tres jóvenes heridos

Las víctimas fueron identificadas como Carmen María Izaguirre, Eric Aguilera y Óscar Josué Zavala

  • Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 06:32 -
  • Redacción La Prensa
Ataque armado en barrio Suyapa de Choluteca deja tres jóvenes heridos

El violento hecho se registró la noche de ayer lunes. Imagen referencial de archivo.

Choluteca. Un ataque a balazos registrado la noche de ayer lunes dejó como saldo tres jóvenes gravemente heridos en el barrio Suyapa de la ciudad de Choluteca, zona sur de Honduras.

De acuerdo con los informes preliminares, las víctimas se encontraban en una de las calles del mencionado sector cuando fueron sorprendidas por pistoleros desconocidos que, sin mediar palabra, dispararon a quemarropa.

Entre las personas alcanzadas por las balas se identificó a Carmen María Izaguirre, Eric Aguilera y Óscar Josué Zavala.

Alisson Sánchez murió de un disparo en la cabeza; su hermano sería el principal sospechoso

Tras la balacera, los tres heridos fueron auxiliados y trasladados de emergencia a la sala de urgencias del Hospital General del Sur (HGS), donde ingresaron con heridas de consideración y reciben atención médica especializada bajo pronóstico reservado.

Agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se desplazaron al lugar del atentado para acordonar la escena del crimen, recolectar casquillos e iniciar las primeras pesquisas que permitan esclarecer el hecho y dar con el paradero de los perpetradores.

Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque, así como la identidad de los criminales.

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