Expolicía es declarado culpable por homicidio de menor durante persecución en Comayagüela

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Este martes, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) obtuvo un fallo condenatorio contra cuatro exmiembros de la Policía Nacional, señalados por su participación en la muerte del adolescente Erick Daniel Bonilla Pérez, de 16 años, ocurrida el 13 de junio de 2024 en Comayagüela. Carlos Adrián Núñez Ávila fue declarado autor del delito de homicidio. Según las investigaciones, Núñez disparó su arma de reglamento contra el joven durante una persecución policial iniciada en el barrio El Edén y que finalizó en la Cuarta Avenida de Comayagüela.

De acuerdo con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), los agentes se trasladaban en la patrulla con registro RPM 936 cuando intentaron detener al menor y a otro joven que se conducían en motocicleta. Al no acatar la orden, los uniformados iniciaron la persecución. En un momento, Núñez Ávila, desde el asiento trasero del vehículo policial, efectuó un disparo con un fusil calibre 5.56, impactando en el costado izquierdo de la víctima, quien perdió la vida en el lugar. Por su parte, los exagentes Mario Orlando Amador Sosa y Kenia Yoxibel Cárcamo Ordóñez fueron hallados culpables de encubrimiento de homicidio, mientras que la subinspectora Rosi Elizabeth Valladares López fue condenada por encubrimiento de homicidio y omisión del deber de socorro, en perjuicio del menor y de la administración de justicia.