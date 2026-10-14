Explosión de pólvora deja un muerto y tres heridos en la colonia 10 de Septiembre, sector Chamelecón

San Pedro Sula. Una explosión se registró la noche de ayer martes en la colonia 10 de Septiembre, sector Chamelecón. El hecho ocurrió en una vivienda que era utilizada para el almacenamiento clandestino de productos elaborados a base de pólvora.

El estallido, que alarmó a los vecinos de la zona, dejó un saldo preliminar de un muerto y al menos tres afectados con quemaduras de consideración.

Ante la emergencia, elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras, a través del Tercer Batallón de la Policía Militar del Orden Público, se desplazaron de inmediato al lugar de los hechos para brindar asistencia humanitaria. De forma paralela, las autoridades coordinaron acciones con el Cuerpo de Bomberos para controlar la situación y mitigar los daños en el sector.

El reporte oficial detalla que la víctima mortal fue identificada como José Guadalupe Rodríguez Pérez, de 42 años. Su cuerpo fue trasladado posteriormente a la morgue forense para los trámites legales de ley.