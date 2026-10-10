Una mujer muerta y una persona desaparecida tras volcar una lancha en Victoria, Yoro

Yoro, Honduras . Una lancha en la que viajaban siete personas volcó en el embalse de El Cajón, en las inmediaciones de Las Guaras y la Isla del Limón, en el municipio de Victoria, Yoro. El accidente dejó a una mujer fallecida y una persona desaparecida.
De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas fueron identificadas como Sofía Díaz y Remigia Guerrero. Según la información preliminar, Díaz habría fallecido por sumersión, mientras que Guerrero presuntamente sufrió un infarto al presenciar la emergencia que enfrentaba su familiar.
Tras el accidente, familiares y allegados de las víctimas se mantuvieron en la zona a la espera de que continuaran las labores de búsqueda para dar con el paradero de la persona desaparecida.
El Cuerpo de Bomberos informó que cinco de los ocupantes de la embarcación sobrevivieron al percance y se encuentran estables. Los equipos de rescate prevén continuar con las operaciones para localizar a la persona que aún no ha sido encontrada.
Hasta el momento, las autoridades no han establecido oficialmente las causas del vuelco. Entre las hipótesis preliminares figura una posible falla mecánica en la lancha, que habría provocado el accidente.
Se espera que las investigaciones permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la tragedia.