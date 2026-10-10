Una mujer muerta y una persona desaparecida tras volcar una lancha en Victoria, Yoro

Yoro, Honduras . Una lancha en la que viajaban siete personas volcó en el embalse de El Cajón, en las inmediaciones de Las Guaras y la Isla del Limón, en el municipio de Victoria, Yoro. El accidente dejó a una mujer fallecida y una persona desaparecida.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas fueron identificadas como Sofía Díaz y Remigia Guerrero. Según la información preliminar, Díaz habría fallecido por sumersión, mientras que Guerrero presuntamente sufrió un infarto al presenciar la emergencia que enfrentaba su familiar.

Tras el accidente, familiares y allegados de las víctimas se mantuvieron en la zona a la espera de que continuaran las labores de búsqueda para dar con el paradero de la persona desaparecida.