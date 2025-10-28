  1. Inicio
  2. · Sucesos

Dos hombres mueren en enfrentamiento en Guanaja

De acuerdo con los primeros reportes, ambos hombres se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas cuando una discusión escaló hasta convertirse en un enfrentamiento armado

Dos hombres mueren en enfrentamiento en Guanaja

Fotografía en vida de uno de los fallecidos. La Dirección Policial de Investigaciones lleva a cabo las investigaciones pertinentes.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
Guanaja, Islas de la Bahía.

Dos hombres perdieron la vida tras protagonizar un intercambio de disparos la noche del domingo, en la comunidad de Mitch, municipio de Guanaja, Islas de la Bahía.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas cuando una discusión escaló hasta convertirse en un enfrentamiento armado que terminó con la muerte de los dos involucrados.

Motociclista muere aplastado por camión en Nuevo Chamelecón

Tras recibir el aviso de pobladores, agentes de la Policía Nacional llegaron al sitio y hallaron los cuerpos sin vida de los dos hombres, separados por pocos metros. Las autoridades acordonaron el área y coordinaron con Medicina Forense el levantamiento de los cadáveres.

Las víctimas fueron identificadas como José Antonio Pineda Pavón, de 25 años, originario de Sabá, Colón, y Nelson Danilo Gonzales Brebe, de 38 años, procedente de Ocotepeque. Ambos residían en la misma comunidad y se dedicaban a labores agrícolas.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) lleva a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y confirmar si en el suceso intervino alguna otra persona.

Asesinan a hombre en la colonia Primavera de Choloma

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias