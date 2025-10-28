Dos hombres mueren en enfrentamiento en Guanaja

Guanaja, Islas de la Bahía.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas cuando una discusión escaló hasta convertirse en un enfrentamiento armado que terminó con la muerte de los dos involucrados.

Dos hombres perdieron la vida tras protagonizar un intercambio de disparos la noche del domingo, en la comunidad de Mitch, municipio de Guanaja , Islas de la Bahía .

Tras recibir el aviso de pobladores, agentes de la Policía Nacional llegaron al sitio y hallaron los cuerpos sin vida de los dos hombres, separados por pocos metros. Las autoridades acordonaron el área y coordinaron con Medicina Forense el levantamiento de los cadáveres.



Las víctimas fueron identificadas como José Antonio Pineda Pavón, de 25 años, originario de Sabá, Colón, y Nelson Danilo Gonzales Brebe, de 38 años, procedente de Ocotepeque. Ambos residían en la misma comunidad y se dedicaban a labores agrícolas.



La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) lleva a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y confirmar si en el suceso intervino alguna otra persona.

