Dictan detención judicial contra Eli Nahún Guerra por muerte de cinco policías en Corinto

Cartagena, Colombia

El Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional resolvió imponer la medida cautelar de detención judicial contra Eli Nahún Guerra, a quien se le supone responsable de varios delitos vinculados a la muerte de agentes policiales en el sector de Corinto, Omoa, Cortés.

Al imputado se le acusa de los delitos de asesinato, homicidio en su grado de ejecución de tentativa inacabada y asociación para delinquir, en perjuicio de los agentes Lester Josué Amador Herrera, Leonel Alejandro Valdez Núñez, Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Nels Makley Eguigure Benavides, Emerson Josué Canales Fúnez, Jetson Abel Rivera Vásquez y Alex Saúl Espinal Suárez, así como en contra de los derechos fundamentales de la sociedad del Estado de Honduras.

El juez, al considerar las circunstancias del caso, el debido proceso y la necesidad de asegurar la presencia del imputado en las siguientes etapas del proceso penal, determinó que el encausado deberá permanecer bajo la medida de detención judicial.

Asimismo, se ordenó que Guerra sea recluido en el centro penitenciario de El Progreso,Yoro, mientras continúa el proceso judicial en su contra.

La audiencia inicial fue programada para el próximo lunes 1 de junio a las 9:00 de la mañana, donde el Ministerio Público presentará los elementos de prueba en su contra.

Las autoridades judiciales continúan con el desarrollo del proceso por el caso que ha causado fuerte impacto en el ámbito policial y nacional.