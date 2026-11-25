Comayagüela, Honduras. Un hombre de 27 años, señalado por su presunta vinculación con la estructura criminal Mara Salvatrucha ( MS-13 ), fue detenido durante un operativo de seguridad ejecutado por elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en Comayagüela, Francisco Morazán. La captura se llevó a cabo en la colonia La Héra, donde los efectivos desarrollan militaresban labores de vigilancia y prevención como parte de las acciones encaminadas a identificar y detener a personas relacionadas con organizaciones criminales.

De acuerdo con el informe de las Fuerzas Armadas de Honduras, durante la intervención los uniformados encontraron varios envoltorios que contenían sustancias que se presumen son drogas , por lo que procedieron a decomisarlos como parte de las evidencias. Entre lo incautado figuran 27 envoltorios con una sustancia rocosa que sería crack y otros 20 paquetes pequeños con polvo blanco, presuntamente cocaína. Asimismo, las autoridades reportaron el descomiso de un teléfono celular.

Tras su detención, el sospechoso fue trasladado y entregado a las autoridades competentes, que deberán continuar con las investigaciones y determinar su posible responsabilidad en los hechos que se le atribuyen. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Al hombre se le supone responsable del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública, según el informe oficial. Su situación jurídica será definida conforme avance el procedimiento establecido por la legislación hondureña.