En Cortés capturan a presunto cabecilla de red transnacional de tráfico de personas

San Pedro Sula. En un operativo fronterizo ejecutado en el departamento de Cortés, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) logró la captura de un peligroso cabecilla vinculado a una red transnacional dedicada al tráfico de personas.

De acuerdo con el reporte policial, la estructura criminal, ha operado de manera sistemática desde el año 2013, abarcando su red de actividades ilícitas en países como Panamá, Costa Rica, Guatemala y puntos estratégicos de Honduras.

La captura se concretó tras varios días de trabajos de ubicación, vigilancia y seguimiento. El detenido es un hombre de 49 años de edad y de oficio cambista.