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En Cortés capturan a presunto cabecilla de red transnacional de tráfico de personas

De acuerdo con el reporte policial, la estructura criminal a la que pertenece el capturado ha operado de manera sistemática desde el año 2013

En Cortés capturan a presunto cabecilla de red transnacional de tráfico de personas

El hombre cuenta con una orden de captura emitida el 16 de noviembre de 2020.

San Pedro Sula. En un operativo fronterizo ejecutado en el departamento de Cortés, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) logró la captura de un peligroso cabecilla vinculado a una red transnacional dedicada al tráfico de personas.

De acuerdo con el reporte policial, la estructura criminal, ha operado de manera sistemática desde el año 2013, abarcando su red de actividades ilícitas en países como Panamá, Costa Rica, Guatemala y puntos estratégicos de Honduras.

La captura se concretó tras varios días de trabajos de ubicación, vigilancia y seguimiento. El detenido es un hombre de 49 años de edad y de oficio cambista.

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En la imagen publicada en redes sociales por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), se ve al sospechoso vestido con una camisa amarilla y pantalón de lona azul, esposado y custodiado.

Las investigaciones señalan que el individuo cuenta con una orden de captura emitida el 16 de noviembre de 2020 por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal por los delitos de tráfico ilícito de personas y asociación para delinquir; además, es investigado por otros delitos.

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Redacción La Prensa
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