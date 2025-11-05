Condenan a una mujer y dos hombres en Tegucigalpa por graves delitos

Tegucigalpa, Honduras.

El Ministerio Público informó que tres personas vinculadas a estructuras criminales fueron condenadas por diferentes delitos derivados de la extorsión.

Entre los sentenciados figura Fabiola Monserrat Enríquez Rodríguez, quien fue declarada culpable de tráfico de drogas y se le impuso una pena de cinco años y tres meses de prisión, además de una multa de 7,500 lempiras.