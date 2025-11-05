Condenan a una mujer y dos hombres en Tegucigalpa por graves delitos

El Ministerio Público informó que tres personas vinculadas a estructuras criminales fueron condenadas por diferentes delitos derivados de la extorsión.
Entre los sentenciados figura Fabiola Monserrat Enríquez Rodríguez, quien fue declarada culpable de tráfico de drogas y se le impuso una pena de cinco años y tres meses de prisión, además de una multa de 7,500 lempiras.
Diego Elías Salgado Hernández fue condenado a tres años y cuatro meses de cárcel por porte ilegal de arma de fuego. Se determinó que tras cumplir su condena, deberá permanecer bajo localización permanente durante dos años.
El tercer condenado es Alan Enrique Funes Sierra, quien recibió una pena de cuatro años y seis meses de prisión por portar de manera ilegal un arma de fuego. Al cumplir su condena, permanecerá bajo vigilancia durante dos años.
Las autoridades confirmaron que, además de estos delitos, los tres acusados enfrentan procesos judiciales por el delito de extorsión, por lo que deberán presentarse próximamente a un juicio oral y público donde se definirá su responsabilidad en esos casos.