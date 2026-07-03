Capturan a supuesto miembro de la Pandilla 18 por tráfico de drogas en la colonia Planeta, SPS

San Pedro Sula, Honduras

Las autoridades capturaron a un hombre de 20 años, presunto integrante de la Pandilla 18, acusado del delito de tráfico de drogas en la colonia Planeta de San Pedro Sula.

La detención fue ejecutada durante operaciones policiales-militares de patrullaje realizadas por equipos motorizados en el sector de La Planeta.

El detenido es acusado de su presunta participación en el delito de tráfico de drogas, afectando la salud pública del Estado de Honduras, además de ser señalado por el intento de soborno a la autoridad.