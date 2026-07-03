  1. Inicio
  2. · Sucesos

Capturan a supuesto miembro de la Pandilla 18 por tráfico de drogas en la colonia Planeta, SPS

Un hombre fue detenido en el sector de La Planeta tras ser señalado como supuesto miembro de la Pandilla 18, acusado por la distribución de sustancias ilícitas

Capturan a supuesto miembro de la Pandilla 18 por tráfico de drogas en la colonia Planeta, SPS

Autoridades capturan a joven ligado a la Pandilla 18 en operativo motorizado.

 Foto: Cortesía
San Pedro Sula, Honduras

Las autoridades capturaron a un hombre de 20 años, presunto integrante de la Pandilla 18, acusado del delito de tráfico de drogas en la colonia Planeta de San Pedro Sula.

La detención fue ejecutada durante operaciones policiales-militares de patrullaje realizadas por equipos motorizados en el sector de La Planeta.

El detenido es acusado de su presunta participación en el delito de tráfico de drogas, afectando la salud pública del Estado de Honduras, además de ser señalado por el intento de soborno a la autoridad.

DPI recupera 10 motocicletas robadas por supuestos miembros de la Pandilla 18 en Comayagüela

Durante el operativo, las autoridades decomisaron 7,928.00 lempiras en distintas denominaciones, presuntamente obtenidos de la venta y distribución de droga.

También decomisaron, 30 bolsitas con polvo blanco, supuesto clorhidrato de cocaína; un celular y un vehículo tipo mototaxi.

El detenido, junto con la evidencia incautada, fue puesto a disposición de la Fiscalía de Turno del Ministerio Público para dar seguimiento al proceso legal conforme a lo establecido en la ley.

Mientras tanto, la autoridades continúan con las investigaciones para determinar la presunta participación del detenido dentro de la estructura criminal de la Pandilla 18.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias