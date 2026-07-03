Capturan a supuesto miembro de la Pandilla 18 por tráfico de drogas en la colonia Planeta, SPS

Las autoridades capturaron a un hombre de 20 años, presunto integrante de la Pandilla 18, acusado del delito de tráfico de drogas en la colonia Planeta de San Pedro Sula.
La detención fue ejecutada durante operaciones policiales-militares de patrullaje realizadas por equipos motorizados en el sector de La Planeta.
El detenido es acusado de su presunta participación en el delito de tráfico de drogas, afectando la salud pública del Estado de Honduras, además de ser señalado por el intento de soborno a la autoridad.
Durante el operativo, las autoridades decomisaron 7,928.00 lempiras en distintas denominaciones, presuntamente obtenidos de la venta y distribución de droga.
También decomisaron, 30 bolsitas con polvo blanco, supuesto clorhidrato de cocaína; un celular y un vehículo tipo mototaxi.
El detenido, junto con la evidencia incautada, fue puesto a disposición de la Fiscalía de Turno del Ministerio Público para dar seguimiento al proceso legal conforme a lo establecido en la ley.
Mientras tanto, la autoridades continúan con las investigaciones para determinar la presunta participación del detenido dentro de la estructura criminal de la Pandilla 18.