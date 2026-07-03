Ultiman a motociclista de varios disparos en la colonia 24 de Mayo en Olanchito

Un joven perdió la vida tras ser atacado a disparos durante horas de la tarde de este viernes 3 en la colonia 24 de Mayo, en el municipio de Olanchito, Yoro.
La víctima fue identificada como Byron Cárcamo. De acuerdo con la información preliminar, Cárcamo se conducía en su motocicleta cuando fue atacado por desconocidos, provocándole la muerte a causa de las graves heridas.
Al lugar se hizo presente la esposa del joven, visiblemente afectada, así como elementos de la Policía Nacional, quienes procedieron a acordonar la zona para resguardar la escena del crimen y facilitar el trabajo investigativo.
Hasta el momento, se desconoce el posible motivo del ataque y la identidad de los responsables. Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el hecho, mientras se recopilan indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.
Posteriormente, personal de Medicina Forense realizará el levantamiento del cuerpo para su traslado y la respectiva autopsia legal.
Las autoridades competentes han iniciado las investigaciones correspondientes con el objetivo de determinar las circunstancias del crimen y dar con los responsables.