Ultiman a motociclista de varios disparos en la colonia 24 de Mayo en Olanchito

Olanchito, Honduras

Un joven perdió la vida tras ser atacado a disparos durante horas de la tarde de este viernes 3 en la colonia 24 de Mayo, en el municipio de Olanchito, Yoro.

La víctima fue identificada como Byron Cárcamo. De acuerdo con la información preliminar, Cárcamo se conducía en su motocicleta cuando fue atacado por desconocidos, provocándole la muerte a causa de las graves heridas.

Al lugar se hizo presente la esposa del joven, visiblemente afectada, así como elementos de la Policía Nacional, quienes procedieron a acordonar la zona para resguardar la escena del crimen y facilitar el trabajo investigativo.