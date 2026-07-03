Edson fue apuñalado hasta morir en una cuartería en Ocotepeque

San Marcos de Ocotepeque, Ocotepeque.

En investigación continúa la muerte violenta de un adolescente de 17 años registrada en el sector de El Mangón, en el municipio de San Marcos de Ocotepeque, Ocotepeque, región occidental de Honduras. El menor fue identificado como Edson Yuriibith Alba Márquez, originario de la comunidad de El Carrizal. De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió dentro de la cuartería donde residía.

Versiones preliminares señalan que el joven habría sido agredido con una navaja, provocándole varias heridas que resultaron mortales. Tras el hallazgo, equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y agentes de la Policía Preventiva se trasladaron al lugar para acordonar la escena y comenzar con el levantamiento de indicios que permitan esclarecer lo sucedido. Por ahora, el caso permanece sin detenciones y las autoridades no han determinado el motivo que originó el crimen.