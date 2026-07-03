DPI recupera 10 motocicletas robadas por supuestos miembros de la Pandilla 18 en Comayagüela

Comayagüela, Honduras

Las autoridades recuperaron diez motocicletas que habían sido robadas en distintos sectores de la capital y que, presuntamente, estaban en poder de integrantes de la Pandilla 18. El decomiso se ejecutó en la colonia Villa Franca de Comayagüela, en Francisco Morazán.

La acción fue desarrollada mediante un operativo conjunto encabezado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), por medio del Departamento de Delitos Contra la Propiedad (DDCP).

De acuerdo con las investigaciones, las motocicletas fueron robadas bajo un patrón de asaltos violentos, donde los sospechosos utilizaban armas de fuego para amenazar a las víctimas y despojarlas de su medio de transporte.