DPI recupera 10 motocicletas robadas por supuestos miembros de la Pandilla 18 en Comayagüela

Las autoridades recuperaron diez motocicletas que habían sido robadas en distintos sectores de la capital y que, presuntamente, estaban en poder de integrantes de la Pandilla 18. El decomiso se ejecutó en la colonia Villa Franca de Comayagüela, en Francisco Morazán.
La acción fue desarrollada mediante un operativo conjunto encabezado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), por medio del Departamento de Delitos Contra la Propiedad (DDCP).
De acuerdo con las investigaciones, las motocicletas fueron robadas bajo un patrón de asaltos violentos, donde los sospechosos utilizaban armas de fuego para amenazar a las víctimas y despojarlas de su medio de transporte.
Las autoridades indicaron que las motocicletas recuperadas tienen denuncias de robo registradas entre 2024, 2025 y 2026. Asimismo, se identificó que varias presentan posibles alteraciones en sus números y sistemas de identificación vehicular.
Según las investigaciones, miembros de la Pandilla 18 utilizaban algunas de las motocicletas robadas para llevar a cabo distintas actividades delictivas en la capital y sectores cercanos.
Por consiguiente, especialistas de la Unidad de Procesamiento de la Escena del Delito (UPED) realizarán los análisis correspondientes, entre ellos la toma de huellas dactilares y la verificación de motor y chasis, con el fin de aportar elementos que ayuden a esclarecer el caso.
Por otra parte, la DPI procederá a ubicar y notificar a los propietarios legales de las motocicletas recuperadas, con el objetivo de gestionar la entrega de cada una conforme a los procedimientos legales establecidos.
Mientras tanto, los agentes policiales informaron que continúan las investigaciones para dar con los presuntos responsables vinculados a este crimen.