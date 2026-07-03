Identifican a Melvin Ayala, asesinado a balazos en Átima, Santa Bárbara

Átima, Santa Bárbara

Un hombre identificado como Melvin Ayala fue asesinado a balazos la tarde del jueves 2 de julio en el municipio de Átima, departamento de Santa Bárbara.

De acuerdo con información preliminar, el hecho violento se registró en la carretera que conecta el barrio Nuevo con la comunidad de Las Delicias, cuando la víctima se transportaba en una motocicleta.

Por razones que aún son investigadas por las autoridades, Melvin Ayala fue atacado por desconocidos, quienes le quitaron la vida en el lugar.

Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional se desplazaron a la escena para iniciar las investigaciones correspondientes.

Sin embargo, al llegar encontraron únicamente la motocicleta abandonada a un costado de la vía, ya que familiares de la víctima habían retirado el cuerpo.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado detalles sobre los responsables ni sobre el posible móvil del crimen.

Elementos policiales realizan las indagaciones para esclarecer lo sucedido y determinar las circunstancias en que ocurrió el ataque.

La muerte de Melvin Ayala ha causado consternación entre familiares, amigos y habitantes de Átima, quienes lamentaron lo ocurrido y expresaron mensajes de solidaridad a sus seres queridos.

"Con profundo pesar informamos que la noche del jueves 2 de julio le fue quitada la vida al joven Melvin Ayala en Átima, Santa Bárbara", expresaron allegados a través de redes sociales.