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Motociclista pierde la vida tras impactar contra un vehículo en Santa Rita, Yoro

Un motociclista perdió la vida en un accidente registrado este mediodía en Yoro, luego de impactar contra un vehículo tipo paila en la carretera que comunica Santa Rita con El Negrito

Motociclista pierde la vida tras impactar contra un vehículo en Santa Rita, Yoro

La víctima fue identificada como Carlos Iván López, residente de la colonia El Buen Pastor.

 Foto: Redes sociales
Santa Rita, Honduras

Un motociclista perdió la vida este mediodía en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera que comunica Santa Rita con El Negrito, en el departamento de Yoro, tras colisionar con un vehículo tipo paila.

La víctima fue identificada como Carlos Iván López, residente de la colonia El Buen Pastor, quien falleció en el lugar del impacto a consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas.

Al sitio del accidente se presentaron agentes de la Policía Nacional para acordonar la zona y realizar las primeras indagaciones sobre lo sucedido.

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Posteriormente, personal de Medicina Forense se presentó al lugar del accidente para realizar el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, se desconoce cómo ocurrió exactamente el accidente y las circunstancias que provocaron la colisión entre ambos vehículos.

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Redacción La Prensa
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