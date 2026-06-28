Motociclista pierde la vida tras impactar contra un vehículo en Santa Rita, Yoro

Santa Rita, Honduras

Un motociclista perdió la vida este mediodía en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera que comunica Santa Rita con El Negrito, en el departamento de Yoro, tras colisionar con un vehículo tipo paila.

La víctima fue identificada como Carlos Iván López, residente de la colonia El Buen Pastor, quien falleció en el lugar del impacto a consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas.

Al sitio del accidente se presentaron agentes de la Policía Nacional para acordonar la zona y realizar las primeras indagaciones sobre lo sucedido.