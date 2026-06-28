Joven y su perro mueren atropellados en la CA-13 en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.

Un joven de 18 años y su mascota perdieron la vida de forma instantánea tras ser atropellados en la carretera CA-13, a pocos metros de los juzgados de La Ceiba, Atlántida.

La víctima fue identificada por las autoridades como Manuel de Jesús López. La noticia de su muerte causó consternación entre familiares, vecinos y amigos.

De acuerdo con el informe brindado por la Policía Nacional, el percance ocurrió en horas de la noche de ayer sábado, cuando el joven caminaba a la orilla de la carretera en compañía de su perro. En un momento determinado, la mascota se soltó de su correa y corrió hacia el pavimento.