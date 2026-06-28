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Joven y su perro mueren atropellados en la CA-13 en La Ceiba

El joven caminaba a orillas de la carretera CA-13 con su perro cuando, de pronto, se le soltó y, al tratar de agarrarlo, ambos fueron atropellados por un vehículo

  • Actualizado: 28 de junio de 2026 a las 13:25 -
  • Carlos Molina
Joven y su perro mueren atropellados en la CA-13 en La Ceiba

La víctima fue identificada por las autoridades como Manuel de Jesús López.

 Foto: archivo
La Ceiba, Honduras.

Un joven de 18 años y su mascota perdieron la vida de forma instantánea tras ser atropellados en la carretera CA-13, a pocos metros de los juzgados de La Ceiba, Atlántida.

La víctima fue identificada por las autoridades como Manuel de Jesús López. La noticia de su muerte causó consternación entre familiares, vecinos y amigos.

De acuerdo con el informe brindado por la Policía Nacional, el percance ocurrió en horas de la noche de ayer sábado, cuando el joven caminaba a la orilla de la carretera en compañía de su perro. En un momento determinado, la mascota se soltó de su correa y corrió hacia el pavimento.

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En un intento desesperado por evitar que fuera arrollado, Manuel de Jesús reaccionó rápidamente y cruzó para agarrarlo. Lamentablemente, en ese momento transitaba un vehículo tipo paila, cuyo conductor los embistió a ambos.

Debido al fuerte impacto, tanto el joven como su mascota fallecieron de manera inmediata en el lugar de los hechos.

Tras el trágico accidente, el conductor del vehículo involucrado no se detuvo y se dio a la fuga. El joven fallecido residía en una vivienda junto a su familia, ubicada en la calle conocida como El Chorizo.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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