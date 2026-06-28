Mujer muere tras choque que dejó carro partido en dos en el anillo periférico de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

De acuerdo con la información preliminar, por causas que aún son investigadas, el conductor perdió el control del vehículo y se estrelló contra el poste a la altura del muro perimetral del Instituto Japón.

La víctima fue identificada como Sayra Lizeth Flores Flores , de 36 años, quien viajaba como copiloto en un Toyota Corolla que terminó completamente destruido tras la colisión.

Un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este domingo en el anillo periférico de Tegucigalpa dejó una mujer fallecida y un hombre herido , luego de que el carro en el que se transportaban impactara violentamente contra un poste del tendido eléctrico.

La fuerza del impacto fue tal que el carro quedó prácticamente partido en dos y reducido a chatarra. El cuerpo de la mujer quedó atrapado entre los hierros retorcidos, por lo que fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos para realizar labores de extricación.

Los equipos de socorro confirmaron que Sayra Lizeth Flores Flores murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones, mientras que el conductor sufrió heridas y fue atendido por los servicios de emergencia.

Tras el percance, los restos del vehículo permanecieron sobre la mediana del anillo periférico mientras las autoridades desarrollaban las diligencias de levantamiento e inspección de la escena.

Los bomberos aseguraron el área para facilitar el trabajo de los equipos forenses y de los agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), quienes iniciaron la investigación para determinar las causas del accidente.

Debido al estado en que quedó el vehículo, los socorristas utilizaron equipo especializado para cortar parte de la estructura y recuperar el cuerpo de la víctima.

Hasta el momento se desconoce en qué sentido circulaba el carro, ya que, tras el impacto, quedó sobre la mediana del anillo periférico en el carril que conduce hacia la salida al norte, aunque con la parte frontal orientada hacia el sur.

Las autoridades analizan diferentes hipótesis para esclarecer el siniestro, entre ellas un posible exceso de velocidad u otros factores que habrían provocado la pérdida de control del automóvil. Por ahora, no se ha confirmado si el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol.

El caso continúa bajo investigación por parte de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, cuyos agentes recopilan evidencias para establecer las circunstancias en que ocurrió el fatal accidente.