Repartidor muere tras accidentarse en una curva en Tegucigalpa

Tegucigalpa.

Un joven repartidor perdió la vida anoche luego de sufrir un accidente de tránsito en la calle principal de la colonia Las Minitas, cerca del bulevar Morazán, en Tegucigalpa. La víctima fue identificada como Manases Bustillo Barahona, de 20 años, quien se dedicaba a labores de reparto.

Según los primeros informes, Bustillo Barahona se movilizaba en su motocicleta por una de las vías principales del sector cuando, al tomar una curva, habría perdido el control del vehículo y cayó sobre la carretera. Personas que se encontraban en la zona indicaron que el joven quedó tendido en la calzada, por lo que solicitaron apoyo de los equipos de emergencia e intentaron brindarle auxilio. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, habría fallecido en el lugar antes de ser trasladado a un centro asistencial.