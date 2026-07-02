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Policía desmantela 15 cámaras ilegales y captura a dos presuntos pandilleros de la 18

La DPI retiró 15 cámaras ilegales en Chamelecón y capturó a dos presuntos miembros de la Pandilla 18 con fusiles AR-15 y municiones

Policía desmantela 15 cámaras ilegales y captura a dos presuntos pandilleros de la 18
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La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ejecutó este jueves un operativo en el sector de Chamelecón, en San Pedro Sula, que permitió el decomiso y desinstalación de 15 cámaras de videovigilancia instaladas de forma ilegal, además de la captura de dos presuntos integrantes de la Pandilla 18.

 Foto: cortesía
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Según informó la Policía Nacional, las cámaras eran utilizadas presuntamente por estructuras criminales para monitorear los movimientos de los agentes y mantener control sobre sectores donde ejercen influencia.

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Durante la intervención fueron retirados 15 dispositivos de videovigilancia, con el objetivo de impedir que continuaran siendo utilizados para alertar sobre la presencia policial o facilitar actividades delictivas.

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Alejandro Valladares, portavoz de la Policía Nacional en la zona norte, informó que, de manera paralela, en un operativo focalizado realizado en la colonia San Antonio, Chamelecón, fueron detenidos dos hombres de 30 y 31 años, señalados como presuntos integrantes de la Pandilla 18.

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El funcionario explicó que a los sospechosos se les decomisaron "al menos dos fusiles AR-15, dos cargadores y de igual manera 30 proyectiles sin percutir", y recordó que estas armas son de uso prohibido en Honduras.

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Asimismo, indicó que uno de los detenidos posee antecedentes policiales por su presunta vinculación con el delito de homicidio. Agregó que las autoridades investigarán si las armas decomisadas fueron utilizadas en hechos criminales.

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"Se va a hacer la investigación correspondiente para conocer si estas armas de fuego habrían estado participando en algún hecho criminal y, de igual manera, se sacan de circulación con la intención de debilitar estas estructuras", expresó el portavoz policial.

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La Policía Nacional informó que los operativos continuarán para identificar y capturar a otros integrantes de estructuras delictivas que operan en la zona.

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La operación se llevó a cabo en coordinación con la Unidad Metropolitana de Policía Número 6 (UMEP-6).

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