Capturan a "El Psicópata", cabecilla de la Pandilla 18

El detenido coordinaba la distribución de drogas y el cobro de extorsión en San Pedro Sula

Se decomisó munición de uso prohibido, chaleco antibalas y droga lista para su distribución

 Fotografía cortesía
San Pedro Sula, Cortés.

Mediante una saturación policial en la colonia Calpules se capturó a un peligroso miembro de la Pandilla 18 por parte de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

Este ha sido identificado con el alias de "Psicópata/Camello", de 24 años, originario de Yoro, quien cuenta con el rango de "hommie" o cabecilla desde hace aproximadamente ocho años.

Las investigaciones de inteligencia lo señalan como el responsable de girar instrucciones para la distribución de drogas y el cobro de extorsión en el sector este de San Pedro Sula.

​Según informaron las autoridades, alias "Psicópata" ya contaba con antecedentes penales, puesto que fue capturado el 21 de julio de 2018 en San Pedro Sula por el delito de robo agravado.

Se decomisó munición de uso prohibido, chaleco antibalas y droga lista para su distribución.

 (Fotografía cortesía)

A este le fueron decomisados chaleco antibalas, munición de uso prohibido, 100 envoltorios de supuesta cocaína, tres paquetes con marihuana, 30 envoltorios de esta misma droga, 120 piedras de presunto crack y un celular.

Por lo anterior, el detenido fue puesto a disposición de la fiscalía correspondiente para que responda por los delitos de tráfico de drogas y portación ilegal de munición de uso prohibido.

Redacción La Prensa
