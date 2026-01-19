Capturan a "El Psicópata", cabecilla de la Pandilla 18

San Pedro Sula, Cortés.

Mediante una saturación policial en la colonia Calpules se capturó a un peligroso miembro de la Pandilla 18 por parte de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

Este ha sido identificado con el alias de "Psicópata/Camello", de 24 años, originario de Yoro, quien cuenta con el rango de "hommie" o cabecilla desde hace aproximadamente ocho años.

Las investigaciones de inteligencia lo señalan como el responsable de girar instrucciones para la distribución de drogas y el cobro de extorsión en el sector este de San Pedro Sula.

​Según informaron las autoridades, alias "Psicópata" ya contaba con antecedentes penales, puesto que fue capturado el 21 de julio de 2018 en San Pedro Sula por el delito de robo agravado.