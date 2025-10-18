Cae sospechoso de matar con hacha a una abuelita en Cedros "por no darle dinero"

Cedros, Francisco Morazán.

La noche del viernes, una tragedia sacudió a los pobladores de la colonia El Guante, en Cedros, Francisco Morazán, cuando una mujer de 73 años de edad, identificada como María Elena Paz Trejo, fue brutalmente asesinada dentro de su vivienda. De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió cuando el presunto responsable, conocido en la zona como “Picho”, un supuesto drogadicto, llegó hasta la casa de doña María Elena para exigirle dinero. Al negarse, el sujeto la atacó con un hacha, causándole la muerte de manera inmediata.

Vecinos relataron que doña María Elena conocía a su agresor, pues él había trabajado como albañil en la construcción de su casa. Incluso, en algunas ocasiones, ella solía darle comida. Sin embargo, ese relación cercana terminó de la peor manera con el trágico crimen. Testigos aseguraron haber visto al sospechoso arrojar el hacha una laguna: “A él lo vieron cuando tiró el hacha en una laguna”, contó un vecino visiblemente consternado a un medio local. Otro poblador, lleno de indignación, expresó: “No merece perdón, llévenselo del pueblo y que no vuelva más”.

En medio de la conmoción, varios habitantes intentaron linchar al presunto asesino, pero la intervención de agentes policiales evitó que hicieran justicia por su propia mano. En medio de los insultos que los pobladores le decían al hombre, este fue detenido y trasladado a la posta policial, para luego ser puesto a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones y el proceso judicial correspondiente.