Capturan a presuntos miembros de la banda "El Pipe" en Puerto Cortés

Puerto Cortés.

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) informó de la detención de dos personas, supuestos miembros de la banda conocida como "El Pipe", en Puerto Cortés. Los individuos fueron identificados como Alexander Güiti Ávila, alias “Daniel”, originario de Atlántida y residente en la aldea Bajamar, en Puerto Cortés, lugar donde fueron detenidos, y Evans Alexander Reneau Ordóñez, alias “Chocobola”, quien, según la información presentada, es miembro activo de este grupo criminal desde hace diez años.

Las autoridades informaron que "Daniel" sería miembro del grupo delictivo desde hace aproximadamente siete años y es el encargado de la venta y distribución de drogas. También se le vincula al sicariato y; además, ya había sido detenido anteriormente por portación ilegal de armas en febrero de 2024. Sobre el segundo capturado, alias "Chocobola", se dio a conocer que sería miembro de la banda criminal desde hace 10 años y era el encargado de la distribución de drogas y sicariato. Presenta un historial de cuatro detenciones en los años 2008, 2017 y 2021.