"Se lo llevó el duende": familiares hablan del misterioso caso del niño desaparecido en Choluteca

"Quien nosotros creemos que se lo arrebató fue el duende, porque en ese lugar donde vivimos es bien apetecido para las cosas malignas. Muchas personas dicen ‘no crean eso’, pero nosotros sí, porque hemos tenido experiencias en eso. Muchos niños han sido arrebatados y hasta que se hacen promesas, él los devuelve", expresó con convicción un familiar del menor en una entrevista a un medio local.