"Se lo llevó el duende": familiares hablan del misterioso caso del niño desaparecido en Choluteca

Familiares del menor desaparecido en el municipio de Concepción de María, departamento de Choluteca, ofrecieron este jueves misteriosas declaraciones como posible explicación de lo sucedido.
El niño de tres años, identificado como Cristian Bismar Espino Corrales, de tres años, había sido reportado como desaparecido desde la mañana del 15 de octubre. No obstante, la mañana de este jueves apareció sano y salvo.
En un inicio, los familiares creyeron que el menor había sido arrastrado por las corrientes del río en Choluteca. Sin embargo, tras arduas horas de búsqueda, el Cuerpo de Bomberos logró el rescate del niño.
Cristian fue encontrado con una herida en la cabeza y fue trasladado de emergencia a un centro asistencial de la zona.
Lo misterioso es que, según revelaron los familiares, el menor no portaba ropa interior cuando fue encontrado y ellos creen que se lo “llevó el duende”.
"Quien nosotros creemos que se lo arrebató fue el duende, porque en ese lugar donde vivimos es bien apetecido para las cosas malignas. Muchas personas dicen ‘no crean eso’, pero nosotros sí, porque hemos tenido experiencias en eso. Muchos niños han sido arrebatados y hasta que se hacen promesas, él los devuelve", expresó con convicción un familiar del menor en una entrevista a un medio local.
De acuerdo con información preliminar, el menor jugaba en el patio de la casa de su abuelo cuando fue visto por última vez.
Vecinos aseguran que fue "un milagro". La comunidad de Choluteca se encuentran a la expectativa del hecho.