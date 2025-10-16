Capturan a hombre acusado de intentar raptar a una menor en El Porvernir

Agentes de la Policía Nacional capturaron en horas de la tarde de este jueves al presunto responsable del intento de rapto de una menor en el barrio El Porvenir, Puerto Cortés.
La joven estudiante vivió momentos de terror la mañana de este 16 de octubre, cuando un hombre intentó raptarla mientras se dirigía a su centro educativo.
El hecho ocurrió antes de las 7:00 a.m., en una calle de tierra cercana al campo conocido como El Arenal. De acuerdo con versiones de testigos y las cámaras de seguridad de una vivienda, el sospechoso, vestido de negro, intentó forzar a la joven a subir a un vehículo tipo Ford Escape, color azul.
La víctima logró forcejear y escapar del agresor, refugiándose en una vivienda cercana donde los vecinos le brindaron ayuda inmediata.
Tras conocerse la noticia, pobladores del sector siguieron el rastro del vehículo y del hombre implicado. En los videos que circularon en redes sociales se observa cómo el individuo abandona el automóvil y huye a pie.
Horas después, la policía detuvo al presunto responsable del intento de secuestro, tras recibir la denuncia y desplegar un operativo en la zona.
El individuo será puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones, informó la institución policial.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) continúa recabando evidencia, incluyendo los videos de vigilancia del área, para determinar si el detenido está vinculado a otros hechos similares en la zona.
Vecinos del barrio expresaron preocupación y solicitaron mayor presencia policial en las rutas que los jóvenes utilizan para llegar a los centros educativos.
La noticia del intento de rapto se convirtió en uno de los hechos más virales del día en Puerto Cortés.