Capturan a hombre acusado de intentar raptar a una menor en El Porvernir

El hecho ocurrió antes de las 7:00 a.m., en una calle de tierra cercana al campo conocido como El Arenal. De acuerdo con versiones de testigos y las cámaras de seguridad de una vivienda, el sospechoso, vestido de negro, intentó forzar a la joven a subir a un vehículo tipo Ford Escape, color azul.