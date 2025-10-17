Matan a balazos a "Goku", popular barrista del Olimpia

Emerzon Ávila Herrera, de 29 años, fue asesinado a balazos en la colonia El Hogar de Tegucigalpa, capital de Honduras. El crimen de Ávila Herrera, además de causar consternación, ha generado una oleada de petición de justicia en redes sociales.
Era un joven conocido entre sus amigos y compañeros de la barra del Olimpia, donde lo apodaban “Gokú” por su afición a la serie de anime Dragon Ball. Su muerte causó gran conmoción en redes sociales.
Mensajes de despedida escribieron sus amigos y parientes en las plataformas digitales. “Descansa en paz, mi Gokú, te voy a extrañar muchísimo”, escribió su pareja. La página San Miguel Ultras también lamentó su pérdida: “Hoy toca decir hasta pronto a un hermano de cancha. Que la tierra te sea leve, Gokú”.
De acuerdo con los primeros informes policiales, el crimen ocurrió cuando desconocidos que se transportaban en un vehículo abrieron fuego contra él en un sector de esa colonia.
La Policía Nacional acordonó la zona y mantiene abierta la investigación para esclarecer el hecho. Con este crimen, el número de homicidios en el país supera las 1,800 víctimas en lo que va de 2025, según el Sepol, en medio del estado de excepción vigente hasta el 12 de noviembre.
En el lugar en el que fue atacado mortalmente Ávila Herrera quedaron varios casquillos. La Policía informó que inició una investigación con esas y otras pesquisas.
Ávila Herrera no murió de inmediato. Elementos de la Policía Nacional y del Sistema Nacional de Emergencias 911 se aproximaron de inmediato hacia la zona para trasladar a Ávila a un centro asistencia por medio de una ambulancia.
Sin embargo, por la gravedad de las heridas terminó falleciendo, sumándose a la trágica lista de jóvenes víctimas de la violencia que azota a la capital y otras ciudades de Honduras.
El mensaje de despedida de la página de aficionados olimpistas San Miguel Ultras: "Hoy toca decir hasta pronto a un hermano de cancha, el cual su vida ha sido arrebatada producto de la ola de violencia que atormenta el país. Que la tierra te sea leve, Goku, San Miguel jamás te olvidará".
Emerzon Ávila era un operario del transporte público en Tegucigalpa. En varias fotografías publicadas en sus cuentas en redes sociales aparece en labores en ese rubro.