Atentan contra la vivienda del alcalde de Olanchito, Juan Carlos Molina

Sujetos armados atacaron a tiros la casa del alcalde de Olanchito, Juan Carlos Molina, sin dejar heridos. Policía investiga el hecho

La casa del alcalde Juan Carlos Molina (a la derecha) presenta varios orificios de bala.
San Pedro Sula

En la madrugada de este sábado, sujetos armados abrieron fuego contra la vivienda del alcalde municipal de Olanchito, Juan Carlos Molina. El hecho ocurrió alrededor de la 1:00 a.m., según el reporte preliminar de las autoridades.

Los atacantes habrían ingresado por una calle lateral que conduce al rastro municipal y, desde allí, efectuaron varios disparos. Uno de los proyectiles impactó en una pared de la casa y otro dejó una marca en un vehículo estacionado dentro del inmueble.

El edil se encontraba descansando en su habitación al momento del ataque y resultó ileso. No se reportan personas heridas.

En la escena, la Policía Nacional encontró ocho casquillos como evidencia, la cual fue remitida a los laboratorios de balística para su análisis.

El carro del alcalde presentó varios impactos de bala, este en el marco de la puerta de atrás del pasajero.

La Policía y la Fiscalía mantienen abiertas las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el móvil del atentado. Hasta el cierre de esta edición, no se reportan capturas.

Molina solicitó a la ciudadanía mantener la calma y colaborar con información que ayude a esclarecer el hecho.

Redacción La Prensa
