Atentan contra la vivienda del alcalde de Olanchito, Juan Carlos Molina

San Pedro Sula

En la madrugada de este sábado, sujetos armados abrieron fuego contra la vivienda del alcalde municipal de Olanchito, Juan Carlos Molina. El hecho ocurrió alrededor de la 1:00 a.m., según el reporte preliminar de las autoridades. Los atacantes habrían ingresado por una calle lateral que conduce al rastro municipal y, desde allí, efectuaron varios disparos. Uno de los proyectiles impactó en una pared de la casa y otro dejó una marca en un vehículo estacionado dentro del inmueble.

El edil se encontraba descansando en su habitación al momento del ataque y resultó ileso. No se reportan personas heridas. En la escena, la Policía Nacional encontró ocho casquillos como evidencia, la cual fue remitida a los laboratorios de balística para su análisis.