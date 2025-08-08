Dos hombres mueren soterrados en Yuscarán

Dos hombres que se dedicaban a extraer material selecto en un agujero en el sector de Yuscarán, El Paraíso, perdieron la vida al quedar soterrados mientras realizaban labores. De forma preliminar, fueron identificados como Kerin Obando y Farín Moreno.
El percance ocurrió cuando ambos estaban en plena extracción del material y, de pronto, un alud de tierra cayó sobre sus cuerpos.
Vecinos del sector colaboraron en el rescate de los cuerpos de Obando y Moreno, a la espera de que las autoridades llegaran para realizar el reconocimiento y el levantamiento, y posteriormente trasladarlos a la morgue de Medicina Forense en Tegucigalpa, donde se les practicará la autopsia.
Testigos comentaron que Kerin y Farín trabajaban en la excavación y luego retiraban la tierra, sin imaginar que perderían la vida de esa manera.
Derrumbe
Los vecinos se mostraron consternados, describiendo a las víctimas como personas de bien y trabajadoras.Uno de los rescatistas relató que el suelo estaba inestable y que, mientras usaban pala y piocha, se produjo el derrumbe, quedando soterrados sin posibilidad de salir. En ese momento, fallecieron.
Los muchachos eran vecinos de la comunidad de El Ocota. En redes sociales, sus familiares lamentaron lo sucedido con los jóvenes.