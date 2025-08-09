“La Inquieta” abastecía puntos de venta de la 18 en colonias de la capital

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) ejecutó en las últimas horas un operativo que culminó con la detención de una presunta integrante de la pandilla 18.
La acción se llevó a cabo en la colonia Ciudad España, al norte de la capital, donde equipos especiales de la Dipampco detuvieron a Itzy Jorleny Salmerón Elvir, de 18 años, conocida con el alias de “La Inquieta”.
De acuerdo con las investigaciones, la joven sería la encargada de abastecer y distribuir drogas en al menos cinco colonias del sector de Valle de Amarateca, sector norte de Tegucigalpa.
Según la información policial, “La Inquieta” desempeñaba un papel activo dentro de la estructura criminal, garantizando el suministro de estupefacientes a diferentes puntos de venta controlados por la pandilla.
En el momento de su arresto, se le decomisaron envoltorios con supuesta droga lista para su comercialización, cuyo valor en el mercado ilícito representaría una pérdida directa para las finanzas de la organización.
Las autoridades indicaron que se abrirán nuevas líneas de investigación para establecer si la detenida estaría vinculada con otros delitos atribuidos a la pandilla 18 en la zona.
Los delitos que también se le podrían imputar a "La Inquieta" incluyen extorsión, amenazas y coordinación logística de actividades ilegales.
Con la captura de la presunta distribuidora de droga, la Dipampco indicó que seguirán con más acciones directas contra el microtráfico en la capital.
Lo anterior, con el propósito de debilitar las estructuras financieras y operativas de las organizaciones criminales, reduciendo su capacidad de expansión y control en las comunidades.