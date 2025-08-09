Muere Delmy Linares tras ser empujada por ayudante al bajar de un bus en Choluteca

Delmy Linares Méndez, de 49 años, perdió la vida la noche de este viernes luego de resultar gravemente herida al ser empujada por el cobrador de un autobús interurbano que cubría la ruta El Triunfo–Choluteca.
El hecho se registró la mañana del 8 de agosto, en la zona de El Quebracho.
Testigos relataron que la víctima intentaba descender de la unidad cuando el ayudante la empujó con fuerza, provocando que cayera de frente sobre el pavimento. El golpe le causó la pérdida inmediata del conocimiento.
Vecinos y pasajeros alertaron a las autoridades y a los cuerpos de socorro. Linares Méndez fue llevada de emergencia al Hospital del Sur, donde se diagnosticó un traumatismo craneoencefálico severo.
Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladada posteriormente al Hospital Escuela, en Tegucigalpa, donde falleció horas más tarde.
El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) informó que el autobús fue decomisado y que se aplicarán sanciones al propietario y al conductor.
“La Inspectoría ya identificó la unidad y requerirá a la misma para imponer las sanciones conforme a la Ley del Transporte, además de exigir el pago de los gastos médicos de la víctima”, indicó Jairo López, comisionado del IHTT en Choluteca.
López agregó que tanto el conductor como el ayudante fueron citados para rendir declaración.
La investigación penal por la muerte de Linares Méndez está en manos del Ministerio Público, que determinará las responsabilidades.
Según revelaron medios locales de Choluteca, la mujer viajaba con el propósito de visitar a sus hijos cuando ocurrió el trágico incidente.