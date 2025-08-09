Ángel andaba estrenando moto cuando chocó contra taxi y murió en el barrio Cabañas

Fotos en vida de Ángel Antonio Granados Amador, el motociclista que murió en un aparatoso accidente la noche del viernes 8 de agosto.
Ángel Antonio iba por la avenida Juan Pablo Segundo y 12 calle, entre barrio Cabañas y Medina, cuando impactó contra este taxi colectivo con registro 1390.
El taxi pegó de frente a la moto, el cuerpo de Ángel quedó tendido en el semáforo que acá aparece en rojo, sobre la mediana. El taxista se quedó en el lugar, mientras se determina quién se pasó el semáforo en rojo.
La moto de Ángel quedó a unos quince metros de su cuerpo. Su muerte fue al instante. Según se evidenciaba, el golpe del taxi a la motocicleta fue en el motor, el cual quedó destruido.
Ángel era originario de San Pedro Sula y residente en Choloma. Tenía 40 años.
Era amante de las motos y pertenecía al Team Choloma, un club de bikers de la ciudad de las maquilas.
Uno de sus compañeros de club llegó al lugar e indicó que Ángel "era un muchacho tranquilo y trabajador".
"Él ya días andaba en moto, pero esa apenas la había comprado hace tres días", dijo David Velásquez, uno de sus conocidos.
"El problema de la gente que anda carro es que siempre se los tiran a las motos", reconoció Velásquez, quien estaba en la escena lamentando lo sucedido.
Los momentos más duros se vivieron cuando había pasado más de una hora y el celular de Ángel sonaba, la gente le pedía a los agentes contestar porque nadie llegaba diciendo que era pariente y deducían que la esposa de él era quien le llamaba.
"Ángel era trabajador, de hecho venía de su trabajo. Lo conocía por el club, pero él casi no nos acompañaba por sus ocupaciones", detalló David Velásquez.
Cuando habían pasado cerca de dos horas del accidente, un pariente llegó y comenzó a llamar a sus demás familiares para dar la mala noticia.
"Ya no lo veré más, ya no te abrazaré ni escucharé tu voz, mi hermano. No te puedo decir hasta nunca, sino hasta luego; ya no hablaremos, ni bromearemos más. Descansa al lado de mi mamita y mi tío. Te amo hermano", la escribió su hermana Karla Granados.