Apelan a la prisión preventiva de dos presuntos integrantes de la banda ‘Juan el Malón’

San Pedro Sula, Honduras

La defensa de padre e hijo vinculados a los hechos violentos ocurridos en Las Peñitas, sector de El Merendón, presentó un recurso de apelación contra la resolución que les impuso prisión preventiva por su presunta participación en un asesinato ocurrido el pasado 26 de junio. El recurso fue recibido por la secretaría adjunta del Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, despacho ubicado en el Centro Integrado de Justicia Penal (CEIN).

La documentación será sometida al trámite interno correspondiente y posteriormente remitida a la jueza que conoce la causa, quien deberá resolver conforme a la ley si admite o rechaza el recurso presentado por la defensa. El pasado 6 de agosto, la jueza de Letras Penal decretó auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva contra Olman Osorto Cruz y Sergio Gustavo Osorto Guzmán, vinculados al delito de asesinato en perjuicio de Carlos Alberto Arriaga Sánchez.

Asimismo, Sergio Gustavo Osorto Guzmán fue sometido a proceso por su presunta participación en el delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa acabada, en perjuicio de un testigo protegido. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La jueza determinó que ambos permanecieran bajo prisión preventiva al considerar, entre otros aspectos, la falta de arraigo, el peligro de fuga y el riesgo de que pudieran reincidir en actividades delictivas.