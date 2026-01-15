  1. Inicio
15 años de cárcel para exmilitares por asesinato de abogado en Comayagüela

Se trata de los exmilitares Milton Salvador Vargas Urbina y Edwin Ricardo Pérez Montoya, quienes fueron condenados a 15 años de prisión por la muerte del abogado Josué Israel Cáceres Alvarado

Ambos militares aceptaron haber participado en el crimen del abogado Josué Israel Cáceres.
Comayagüela, Honduras.

Dos exmilitares fueron condenados a 15 años de prisión tras ser hallados culpables del asesinato del abogado Josué Israel Cáceres Alvarado en Comayagüela.

Se trata de los exmilitares Milton Salvador Vargas Urbina y Edwin Ricardo Pérez Montoya.

La sentencia fue dictada mediante un procedimiento abreviado, luego de que ambos hombres aceptaran su responsabilidad en el crimen, ocurrido la madrugada del 5 de noviembre de 2024 en la residencial Lomas del Toncontín, en Comayagüela.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida (Fedcv), los hechos se registraron alrededor de las 2:30 de la mañana, cuando los ahora condenados ingresaron de forma violenta a la vivienda del profesional del derecho.

Una vez dentro de la casa, los agresores se dirigieron directamente a la habitación donde se encontraba Cáceres Alvarado y le dispararon en varias ocasiones, causándole heridas de gravedad.

Tras el ataque, Vargas Urbina y Pérez Montoya huyeron del lugar a bordo de un vehículo tipo turismo, según detalla el expediente judicial.

La víctima fue auxiliada y trasladada de emergencia al Hospital Escuela, donde pese a los esfuerzos médicos, falleció debido a la gravedad de las lesiones provocadas por arma de fuego.

