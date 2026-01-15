  1. Inicio
¿Viajas a EE UU? Estas visas entran en la suspensión para 75 países

Estados Unidos suspende visas de inmigrante para 75 países desde el 21 de enero. Conozca a quiénes afecta y qué visas siguen vigentes

Si tiene planes de viajar a Estados Unidos, conviene prestar atención a una nueva medida migratoria. El Gobierno estadounidense anunció la suspensión indefinida del procesamiento de ciertas visas para ciudadanos de 75 países, a partir del 21 de enero.

La decisión afecta exclusivamente a las visas de inmigrante, es decir, aquellas que permiten residir y trabajar de forma permanente en Estados Unidos. No se trata de una prohibición total de viajes, sino de una pausa administrativa con impacto específico.

Quienes planean ingresar al país como turistas o estudiantes no están incluidos en esta suspensión. Esto significa que las visas de turismo, estudio o viajes temporales, como los relacionados con la Copa del Mundo 2026, continúan vigentes.

La medida fue impulsada por el Gobierno de Donald Trump y se basa en el criterio de “carga pública”. Según la administración, busca evitar que nuevos inmigrantes dependan de ayudas sociales financiadas por los contribuyentes estadounidenses.

El Departamento de Estado, dirigido por Marco Rubio, ya había endurecido en 2024 los criterios para evaluar a los solicitantes. Ahora, esa política se traduce en una suspensión directa del procesamiento de visas de inmigrante para determinados países.

En un mensaje oficial, el Departamento de Estado explicó que la pausa afecta a naciones cuyos inmigrantes “a menudo se convierten en cargas públicas” al llegar a Estados Unidos. La suspensión se mantendrá, afirmó, hasta garantizar que no se “extraiga riqueza del pueblo estadounidense”.

La lista de países afectados incluye naciones de América Latina y el Caribe, como Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay, además de varios países del Caribe.

También figuran numerosos países de África, Asia, Medio Oriente y Europa, entre ellos Somalia, Irán, Afganistán, Rusia, Albania y Bosnia. Varios ya estaban sujetos a restricciones migratorias en años anteriores.

El sustento legal de la medida se encuentra en la normativa conocida como Public Charge Ground of Inadmissibility. Esta regla obliga a los solicitantes a demostrar que no dependerán principalmente del Gobierno estadounidense.

La evaluación incluye factores como edad, estado de salud, situación familiar, solvencia económica, educación, habilidades laborales y dominio del inglés. Incluso se permiten entrevistas en inglés para medir la capacidad de integración.

