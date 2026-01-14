Juez manda a la cárcel de El Pozo a hermana de influencer acusada de extorsión

San Pedro Sula, Honduras​​​

Un juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional resolvió ayer imponer la medida cautelar de detención judicial a Claudia Jackeline Suazo Turcios, a quien se le supone responsable del delito de extorsión en perjuicio de un testigo protegido.

Claudia Jackeline Suazo Turcios, hermana del tiktoker Moisés Turcios, conocido en redes sociales como Caracolito, fue capturada por agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) en la colonia La Planeta, del municipio de La Lima.

La mujer, de 28 años, conocida con el alias de “La Misionera”, es sindicada por las autoridades de la Dipampco como una presunta administradora financiera de la pandilla 18 en el valle de Sula.