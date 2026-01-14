Juez manda a la cárcel de El Pozo a hermana de influencer acusada de extorsión

Un juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional resolvió ayer imponer la medida cautelar de detención judicial a Claudia Jackeline Suazo Turcios, a quien se le supone responsable del delito de extorsión en perjuicio de un testigo protegido.
Claudia Jackeline Suazo Turcios, hermana del tiktoker Moisés Turcios, conocido en redes sociales como Caracolito, fue capturada por agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) en la colonia La Planeta, del municipio de La Lima.
La mujer, de 28 años, conocida con el alias de “La Misionera”, es sindicada por las autoridades de la Dipampco como una presunta administradora financiera de la pandilla 18 en el valle de Sula.
Al momento de su captura, los agentes policiales le decomisaron un vehículo tipo camioneta, el cual, según las investigaciones, habría sido utilizado para el traslado de ilícitos y dinero en efectivo, producto de recientes actividades de extorsión.
De acuerdo con las autoridades de ese ente policial, la captura de Suazo Turcios permitió interrumpir el flujo de capital que sostiene las operaciones criminales en el sector noroccidental del país, lo que representa un debilitamiento significativo de esta estructura delictiva organizada.
La audiencia inicial en el proceso que se le sigue a Claudia Jackeline Suazo Turcios fue programada para el lunes 19 de enero a las 10:00 am.