Estas zonas de Honduras no tendrán luz por siete horas este viernes 16 de enero

En el Distrito Central los cortes de luz serán en un un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, se verán afectadas las siguientes zonas:parte del bulevar Suyapa, residencial La Hacienda, Cimeqh, edificio Abriendo Brecha, mall Multiplaza, hotel Intercontinental, PriceSmart, Bolsa Hondureña de Valores, Banpaís, Agencias Panamericanas, Canon, Tecnisa, Tovar López y Asociados, Hondured, hotel Minister, colonia Florencia Norte y Oeste, CICH, plaza Mónica, KFC, Pizza Hut, McDonald’s, Paseo Colonial y zonas aledañas.