Estas zonas de Honduras no tendrán luz por siete horas este viernes 16 de enero

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este viernes 16 de enero del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, en sectores del Distrito Central y San Pedro Sula, en distintos horarios a lo largo del día.
La Enee precisó que los cortes de energía en algunas zonas durarán al menos siete horas.
La estatal afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central los cortes de luz serán en un un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, se verán afectadas las siguientes zonas:parte del bulevar Suyapa, residencial La Hacienda, Cimeqh, edificio Abriendo Brecha, mall Multiplaza, hotel Intercontinental, PriceSmart, Bolsa Hondureña de Valores, Banpaís, Agencias Panamericanas, Canon, Tecnisa, Tovar López y Asociados, Hondured, hotel Minister, colonia Florencia Norte y Oeste, CICH, plaza Mónica, KFC, Pizza Hut, McDonald’s, Paseo Colonial y zonas aledañas.
Asimismo, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, el corte se extenderá a:Altos de Toncontín, Santos Industria, residencial Concepción, residencial Lomas del Portillo, Yaguacire, Lomas de Germania, planta potabilizadora del SANAA, colonia Villeda Morales, residencial Las Margaritas, residencial María Mercedes, aldea La Concepción y represa Concepción.
En la capital industrial, la interrupción está programada de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en los sectores de residencial La Hacienda, Campisa II, III, IV y V etapa, residencial Rancho Tara, iglesia Ebenezer y el centro de operaciones del Grupo Macdel.