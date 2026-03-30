Semana Santa: Cómo podemos reconectar con nuestra espiritualidad

“La Semana Santa suele ser un momento propicio para el recogimiento, la introspección y la búsqueda de sentido trascendente de nuestra existencia. Sin embargo, en esa búsqueda de silencio y paz interior, algunas personas pueden encontrar un cierto grado de ruido mental y distanciamiento espiritual”, explica María González, psicóloga sanitaria. Durante estos días para el catolicismo, “muchas personas aprovechan para vivir más intensamente su religiosidad, realizar prácticas de meditación o desconectar del ritmo cotidiano con la esperanza de reconectar consigo mismas”, añade González, especialista en psicoterapia. “Sin embargo, algunas personas no siempre consiguen alcanzar la paz o conexión interior que buscan y, en ocasiones, experimentan una sensación inesperada de vacío o desconexión que puede generar frustración. Un reciente estudio europeo ha descrito este fenómeno como aburrimiento o cansancio del ánimo de índole espiritual”. González explica que “esta sensación de tedio, descrita por investigadores de las universidades de Viena (Austria) y Essex (Reino Unido), se produce cuando las prácticas espirituales o religiosas —como el yoga, la oración, los retiros o la meditación— dejan de generar inspiración y son percibidas como carentes de significado o estímulo”. Para Thomas Goetz, psicólogo de la Universidad de Viena, el denominado desgano o cansancio espiritual surge tanto cuando la práctica resulta demasiado exigente como cuando es excesivamente simple. Esto puede disminuir la motivación de la persona y el poder transformador de la experiencia.

El sentido profundo de la práctica espiritual.

González señala que “esta sensación de aburrimiento suele aparecer cuando no conectamos o no entendemos el sentido profundo de una práctica espiritual o religiosa y nos quedamos únicamente con el objetivo de calmar un estado personal negativo o alcanzar bienestar como único fin”. Además, advierte que “la cultura de la inmediatez convierte prácticas espirituales profundas, que requieren formación y tiempo, en un factor de estrés cuando se viven solo en la superficie”. Desde el Instituto Centta recalcan que “esta sensación de tedio no es señal de falta de fe, sino una oportunidad para revisar la forma en que nos relacionamos con nuestra espiritualidad”. En el contexto de la Semana Santa, donde las expectativas de conexión interior suelen ser altas, este centro propone tres claves prácticas para afrontar el desgano espiritual y reconectar con el sentido profundo de estas experiencias. Ajustar la exigencia de la práctica. “El cansancio o desgano espiritual puede ser un indicador de desajuste: o bien la práctica exige demasiado, generando saturación, o demasiado poco, produciendo apatía”, explica María González.

Cultivar la conciencia del valor personal.