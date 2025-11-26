La Primera Comunión de Jorge Ozael Durón Guifarro en la Iglesia Espíritu Santo

San Pedro Sula, Honduras.

Con alegría y emoción, Jorge Ozael Durón Guifarro, de 10 años, ingresó junto a un grupo de 16 niños y adolescentes en la procesión de entrada, mientras los fieles entonaban el canto “Iglesia soy”. Era su Primera Comunión, una celebración presidida por los presbíteros Alex Ramos y Javier Santos, que llenó de gran júbilo a la comunidad de la Iglesia Espíritu Santo, ubicada en la colonia Jardines del Valle, en San Pedro Sula. Los padres de Jorge Ozael, Jorge Alberto Durón Silva y Delia Susana Guifarro Díaz, expresaron su alegría y agradecimiento a Dios por ver a su hijo dar este paso tan importante en su formación espiritual y personal.

Jorge Alberto Durón Silva manifestó su alegría al ver a su hijo recibir la Primera Comunión, una experiencia que le recordó su bautizo, cuando, junto a su esposa, se comprometieron a formarlo en la fe cristiana. "Me llenó el corazón de alegría", dijo emocionado. Comentó que el conocimiento que ha recibido su hijo después de dos años de formación en la iglesia, mediante los catequistas, así como el que le ha brindado su familia, le enseña "a amar a Dios por sobre todas las cosas". Por su parte, Delia Susana Guifarro enfatizó que el amor a Dios debe ser la prioridad antes que la educación académica o las aspiraciones materiales. "Me siento feliz y agradecida con el Señor por darle a mi hijo la oportunidad de recibir este sacramento", afirmó. Señaló que, como familia, sienten un fuerte compromiso con la formación espiritual de Jorge Ozael, asistiendo juntos a misa los domingos y participando en diversas actividades religiosas.

Eucaristía

El presbítero Alex Ramos expresó que la Eucaristía representa una participación directa en el reino de Cristo y un anticipo del cielo para los fieles. El párroco invitó a los niños y adolescentes a asistir con frecuencia a las misas para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. “Hay que alegrarse porque Cristo mismo viene a morar, a vivir en nuestro corazón”, expresó. A los padres, los exhortó a dar un buen ejemplo a sus hijos asistiendo a la misa cada domingo. “No porque es un deber, sino porque aquí nos alimentamos de Cristo. Aquí recibimos nuestra salvación, nuestra redención”, indicó.

Como parte del rito religioso, los niños realizaron el encendido de la vela que simboliza la luz de Cristo, que los guiará en su vida y los llama a ser luz para los demás. Los niños también renovaron de manera consciente las promesas bautismales que sus padrinos hicieron el día de su bautizo. Por primera vez, los niños y jóvenes recibieron el cuerpo y la sangre de Cristo, un acto de profunda unión espiritual.

La recepción