La Escuela Internacional Sampedrana celebra una edición más del Seniors Fashion Show

San Pedro Sula, Honduras.

La Escuela Internacional Sampedrana ( EIS ) ha realizado su esperado Seniors Fashion Show , el cual se denominó “ Ace of Style ”, un evento caracterizado por la innovación de las tendencias en la industria de la moda, el cual se llevó a cabo en el Cafetorium de esta institución.

Los organizadores del evento Ace of Style mostraron su agradecimiento a cada persona, marca y familia que formó parte de esta iniciativa.

Este año, Ace of Style trasciende la moda para convertirse en una oportunidad de impacto social, pues todos los fondos recaudados serán destinados a la restauración del Centro de Educación Básica “Eduardo Vicente” , un espacio que necesita el apoyo de la ciudadanía.

Ace of Style no es solo un fashion show ; es un evento con alma, esfuerzo y un propósito claro.

Entre las marcas que participaron en esta nueva edición del Seniors Fashion Show, destacan: The New Black, Corporación Flores, Fundamental, The Beauty Shop Lounge, Tous, DN Laboratorios, Corporación Diek, Familia Cordón, CAPESA, Fundación COHONDUCAFÉ, Láctos Nelly, Almacén El Récord, Supermercados Colonial, Zared Joyeros, Extrum, Nutri Masa, Rica Sula, Gino Ferretti, Pizza Hut y Galeano.