Argentina

La escritora española Lucía Solla Sobral, autora de la exitosa novela 'Comerás flores', dijo en una entrevista con EFE que “hay necesidad de hablar de maltrato psicológico” contra las mujeres ante tantas noticias de feminicidios y otras formas de violencia física. Solla Sobral presentó esta semana su ópera prima, reconocida con el Premio Ojo Crítico de Narrativa 2025 y convertida en un fenómeno editorial, en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, una de las más importantes de Latinoamérica.

“Lo que hace que haya tanta gente que conecta con la novela es que hay necesidad de hablar de maltrato psicológico, que parece o podría parecer que es algo superado, pero nada más lejos de la realidad. Los medios suelen poner más el foco en las mujeres asesinadas y en las palizas, en lo más morboso de la violencia”, afirmó la escritora de 37 años y oriunda de Galicia. 'Comerás flores' va por la vigésimo segunda edición en España, con más de 150.000 ejemplares vendidos, ha sido traducida a doce lenguas y también ha recibido el Premio Cálamo al Libro del Año, lo que consolida a Solla Sobral como una de las voces emergentes de la narrativa española. En esta obra, la autora explora los mecanismos del maltrato psicológico en las relaciones de pareja a través del personaje de Marina, una joven que rompe con los estereotipos tradicionales de víctima. “Marina es una chica con amigas, con una familia, estructurada, con trabajo y aún así le pasa esto, aún así tiene una relación donde sufre malos tratos; y eso hace que muchísimas mujeres conecten con ella porque o bien fueron Marina o conocen a una Marina”, destacó.

Violencia invisible