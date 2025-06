Abren convocatoria para los Juegos Florales de Santa Rosa de Copán

Santa Rosa de Copán

Los concursantes podrán participar en una o ambas ramas con un solo trabajo (un poema o un cuento). El tema de los mismos será libre y su extensión así: En la rama de CUENTO, máximo veinte (20) páginas, y en la de POESÍA, máximo cuatro (04) páginas, ambas mecanografiadas a doble espacio en fuente de letra Times New Roman tamaño 12, cuyos textos deben ser inéditos y originales. NO PODRÁN participar hasta tres años posteriores quienes hayan obtenido alguno de los tres primeros premios en las ramas de Poesía y Cuento durante los últimos tres certámenes.

1. ¿Qué opina de los certámenes literarios que se realizan en Honduras?

En general, los certámenes literarios son muy importantes para estimular a los escritores no sólo a escribir con un nivel competitivo, sino también para visibilizarse en el panorama literario. Que se les publique la obra galardonada, o que se les premie con una dotación económica, es un buen estímulo sobre todo para escritores desconocidos o poco conocidos.

Además de los Juegos Florales de Santa Rosa de Copán, debo destacar los Juegos Florales de San Marcos de Ocotepeque y el Premio Nacional de Poesía de los Confines. Considero que el jurado debe ser con autores reconocidos y los procesos de selección de las obras galardonadas deben ser transparentes, por el respeto que merecen los participantes y por el respeto y el prestigio que merecen mantener los organizadores de los certámenes.

2. ¿Alguna vez participó en los Juegos Florales de Santa Rosa de Copán?

Nunca. Aunque debo confesar que alguna vez me sentí tentado. Estos Juegos Florales tienen mucha tradición y prestigio en Honduras. Es muy fácil sentirse atraído por participar en este certamen pues ha premiado a muchos poetas y narradores ahora reconocidos.

3. ¿Qué nos puede comentar sobre el hecho de ser el escritor a quien se dedican los Juegos Florales del 2025?

Es un honor muy grande para mí y estoy muy agradecido con la Comisión Permanente por haber tomado esta decisión. No me considero merecedor de ningún homenaje, pero cómo puedo decir que no a quien tiene esa consideración de reconocer tu trayectoria, te tiende la mano y te invita a ser un ejemplo para animar a otros escritores a participar en este importante certamen.