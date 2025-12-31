Modric revela cómo Mourinho hizo llorar a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

Milán, Italia.

Luka Modric, centrocampista croata del AC Milan y exjugador del Real Madrid, desveló que el técnico portugués Jose Mourinho hizo llorar a Cristiano Ronaldo en su etapa en el conjunto español por no perseguir, para defender, a un rival.

El veterano futbolista balcánico, en una entrevista con el 'Corriere della Sera', explicó que Mourinho "fue el entrenador más duro que tuve" y que incluso "lo vi hacer llorar a Cristiano Ronaldo en el vestuario, un hombre que lo da todo en el campo, porque por una vez no persiguió al lateral rival. Mourinho es muy directo con los jugadores, pero es honesto", declaró.

"Trató a Sergio Ramos y al recién llegado de la misma manera: si tenía que decirte algo, te lo decía. Max (Allegri) también es así: te dice a la cara lo que está bien y lo que está mal. La honestidad es fundamental", aseguró Modric, que indicó que para él Mourinho es "especial, como entrenador y como persona".

"Fue él quien me quiso en el Real Madrid. Sin Mourinho, nunca habría llegado. Lamento haberlo tenido solo una temporada", afirmó Modric, para el que Carlo Ancelotti, su extécnico en el Real Madrid, "es el número uno".